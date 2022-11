Kanye West si candida alle Presidenziali Usa nonostante gli scandali sul suo conto | l' annuncio ora è ufficiale

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il rapperha dichiarato che intendersi alla presidenza degli Stati Uniti nel 2024,abbia dovuto affrontare più di uno scandalo. La star del rap americano, che ha cambiato legalmente il suo nome in Ye, ha ufficializzato la suatura come presidente degli Stati Uniti d'America. L'indizio è arrivato via social: il cantante ha pubblicato un video del logo della sua campagna sui social media, insieme alla didascalia "Ye 24". E ha anche affermato di aver chiesto a Donald Trump di essere il suo compagno di corsa, a conferma del sodalizio del rapper con il tycoon ex inquilino della Casa Bianca. Non è la prima volta che ci prova:si era giàto alla presidenza nel 2020, ma quella ...

, il rapper ex marito di Kim Kardashian, ci riprova e si candida alla Casa Bianca per il 2024. Incurante delle critiche e degli scandali che lo hanno di recente travolto,- che ha ...Il ritorno su Twitter non è l'unica novità che riguarda. Dopo la sua rentrée polemica sul social network dal quale era stato disabilitato temporaneamente per i commenti antisemiti,alias Ye ha usato la piattaforma per lanciare a modo sua ...Kanye West, il rapper ex marito di Kim Kardashian, ci riprova e si candida alla Casa Bianca per il 2024. (ANSA) ...La superstar dell'hip-hop, nell'occhio del ciclone per alcune uscite a dir poco non politically correct, ha annunciato con largo anticipo la sua candidatura ...