(Di venerdì 25 novembre 2022) Alessandro Pio, difensore dellaNext Gen, ha parlato in esclusiva anews24: le sue dichiarazioni Alessandro Piosi è raccontato in esclusiva anews24. Le dichiarazioni del giovane difensore bianconero. RETROSCENA– «Chiesa è molto forte, anche Vlahovic. Degli anni scorsi ricordo Douglas Costa, era imprendibile. Anche Cristiano Ronaldo».IN– «Loogni notte, sarebbe un grande orgoglio per me». CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA DINEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Alessandro Pio, difensore dellaNext Gen, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24: le sue dichiarazioni Alessandro Piosi è raccontato in esclusiva a Juventusnews24. Le dichiarazioni del ...Domenica tutti alloStadium " Sì, un appuntamento incredibile per i tifosi: domenica, ... Tra i talenti da seguire, Alessandro, difensore centrale, Tommaso Barbieri , terzino destro, ... Juventus, Riccio: «Sogno l'esordio. Vi racconto questo sulla prima squadra» Grande attesa per il debutto all'Allianz Stadium della Juventus Next Gen, che affronterà domenica il Mantova. Sono attesi più di 30mila spetta ...TORINO - Quella voglia pazza di Juventus. Non bastano i Mondiali in Qatar con protagonisti in bianconero, come Adrien Rabiot. C'è voglia di calcio qui. Ne parliamo dalla redazione con Marco Bo e Danie ...