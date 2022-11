Jonnie Irwin | il conduttore tv rivela | “Licenziato dopo la diagnosi di cancro terminale Nel giro di due settimane c’era un altro al mio posto””

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 novembre 2022) La notizia di, il celebrebritannico che ha recentementeto di avere un tumore, ha scosso il mondo dello spettacolo. E adesso ecco unfatto che rende tutto ancora più doloroso. Pare che la Freeform Productions – la compagnia di produzione di ‘A Place In The Sun‘ – lo abbia. “Quando le persone scoprono che hai il, ti cancellano – ha raccontato il presentatore tv in un’intervista al Sun -. Sì, sono al quarto stadio ed è, ma non sono ancora morto, quindi lasciatemi vivere la mia vita finché posso”. Poi ha aggiunto: “Non appena ho detto ai produttori di ‘A Place In The Sun‘ della mia, mi hanno pagato per il resto della stagione, ma non mi ...