Jenna Ortega da bambina sezionava animali morti | “Un filo invisibile che mi collega ai serial killer | ai mostri” La storia della star della serie Netflix “Mercoledì”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 novembre 2022)da. Un po’ come nel celebre ET, dove il piccolo protagonista sensibilizzato dall’arrivo di un essere vivente indifeso, si ribella al corso di chimica scolastico e libera le ranocchiette destinate alla morte, l’interprete dell’attesasuha ricordato un episodio simile. Negli Stati Uniti laè una specie divenerata come una santa e quindi di fronte all’ “evento” streaming si sono scatenate le interviste, i ritratti, le parole rilasciate nel tempo. A Wired ad esempio la 20enne californiana ha dichiarato che tra le tante stranezze da...