Jack Sparrow | l’amato pirata dei Caraibi sarà di nuovo Johnny Depp?

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ebbene, a lanciare la super notizia sarebbe stato il britannico “The Sun“, secondo cui l’irriverentepotrebbe tornare ad essere interpretato proprio da, nelfilm della saga dei Pirati dei. “Pirati dei– A Day At The Sea“, sembra che torneràa vestire i panni diIlcapitolo della saga cinematografica “Pirati dei” dovrebbe intitolarsi “A Day At The Sea” e proprio secondo il noto tabloid “The Sun”, a vestire i panni del comico e maldestro, ildeipiù famoso di ...

Smentite le indiscrezioni degli ultimi giorni, che volevano il divo americano nuovamente nei panni di. Johnny Depp non toner nella saga dei Pirati dei Caraibi , nonostante recenti rumors lo volessero nuovamente nei panni di...Johnny Depp tornerà a interpretareLa notizia bomba del The Sun Secondo il tabloid britannico rivedremo l'attore nel nuovo film della saga dei Pirati dei Caraibi. Dovrebbe intitolarsi "A Day At The Sea" di Giovanni ...Secondo il Sun, Johnny Depp potrebbe tornare protagonista della saga Pirati dei Caraibi con un film le cui riprese dovrebbero partire nel 2023 ...Nonostante i rumor di queste ore, il team di Johnny Depp conferma che l'attore non tornerà nei panni di Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi 6 ...