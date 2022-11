Ivana Knoll indigna i tifosi allo stadio in Qatar | rischio arresto o

Golssip

DOHA (Qatar) - La fan croata, già nota come la " tifosa più sexy della Coppa del Mondo ", manda in tilt il Qatar e le sue severe regole riguardo le donne, che nel Paese che ospita il Mondiale sono ancora poste sotto ...è già stata 'eletta' tifosa più sexy ai Mondiali in Qatar , ma a che prezzo L'ex miss Croazia ha lasciato tutti a bocca aperta per il suo outfit sfoggiato in occasione del match della sua ... Accuse a Ivana Knoll: “Rispetta le altre culture, non puoi vestirti così in Qatar” La fan croata, già nota come la "tifosa più sexy" della Coppa del Mondo, sfida le autorità locali, pubblicando su Instagram foto "proibite": ecco cosa rischia ...Ivana Knoll è già stata "eletta" tifosa più sexy ai Mondiali in Qatar, ma a che prezzo L'ex miss Croazia ha lasciato tutti a bocca aperta per il suo ...