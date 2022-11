Agenzia ANSA

... posizionare banchi di vendita in strada, organizzare mostre, eventi culturali o musicali all'aperto, si legge in un comunicato della prefettura diche cita l'attentato come motivazione alla ......continua a dover inseguire e Melli che commette il quarto fallo e giocata da tre punti per... Messina insiste con un quintetto in confusione e si va all'ultimocon il Fener avanti 48 - 58 ... Istanbul, stop ad eventi culturali in centro dopo attacco - Europa La prefettura di Istanbul ha imposto una serie di divieti per attività culturali e commerciali che si tengono all'aperto in Istiklal caddesi, la grande via pedonale nel centro della città colpita il 1 ...In questa edizione: Esplosione a Istanbul, 6 morti e 80 feriti. Migranti, la Francia attacca l'Italia. Ucraina, allarme aereo in tutto il paese. Midterm Usa, democratici conquistano il Senato. Serie A ...