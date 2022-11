(Di venerdì 25 novembre 2022) In Turchia, dopo l’attentato dello scorso 13 novembre in cui hanno perso la vita sei persone, la stretta sui raduni pubblici causa le prime tensioni. Asarebbero statetedidurante lanon autorizzata per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione dellale. Tra i primi a darne notizia, l’agenzia France-Presse, la Mezopotamya Agency e lo Stockholm Center for Freedom. Le testimonianze raccolte parlano di un «imponente» schieramento diin tenuta antisommossa che ha bloccato un vasto perimetro, dalle rive del Bosforo a piazza Taksim, luogo di elezione delle proteste organizzate dpopolazione. Centinaia di ...

Open

...riuniti per celebrare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne sono stati arrestati a, a riferirlo è Afp. Un imponente schieramento della......'Sicurezza Vera' contro la violenza di genere lanciata dalla Fipe - Confcommercio e dalla...il cui tema è la Convenzione di, è stato consegnato all'assessora di Pesaro Francesca ... Istanbul, la polizia arresta decine di manifestanti alla marcia contro la violenza sulle donne Bloccato da un cordone di polizia sotto piazza Taksim, un gruppo di donne attiviste ha esposto uno striscione inneggiante alla libertà e contro "la violenza patriarcale".Nella piazza è risuonato lo slogan - in turco e in curdo - “donne, vita, libertà”, divenuto l'inno delle proteste in Iran contro il regime dopo la morte di Mahsa Amini mentre era in custodia della pol ...