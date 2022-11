Iran | le forze di sicurezza sparano sui manifestanti dopo la preghiera del venerdì | «Decine di vittime» – Il video

(Di venerdì 25 novembre 2022) Una nuova tragica macchia di sangue sulle proteste incominciatel’uccisione della giovane Mahsa Amini. Ledidel regime di Teheran hanno aperto il fuoco oggi suiscesi in piazza nella città di Zahedan, nel sudest del Paese,ladel. Secondo osservatori ed attivisti ci sarebberodi morti e di feriti. Nei numerosiche circolano sui social media si vedono prima le immagini delle proteste massicce dei cittadini contro le autorità del Paese, anche in solidarietà con la popolazione del Kurdistan colpita negli scorsi giorni dalla dura repressione del regime. A seguire, le scene mostrano gli spari delledi ...

Il Post

... dentro e fuori l', il successo del Team Melli ha suscitato reazioni agrodolci: c'e' chi ha criticato i calciatori per aver cantato l'inno e aver esultato ai gol "mentre ledi sicurezza ...Una nuova tragica macchia di sangue sulle proteste incominciate dopo l'uccisione della giovane Mahsa Amini . Ledi sicurezza del regime di Teheran hanno aperto il fuoco oggi sui manifestanti scesi in piazza nella città di Zahedan , nel sudest ... In Iran le Guardie rivoluzionarie sono il più grande pericolo per i manifestanti Prima della gara contro il Galles, una ragazza era riuscita a introdurre nello stadio dl Al Rayyan una divisa col numero 22, l'età della ...Il più potente corpo militare del regime iraniano è fedele soltanto alla Guida suprema, e ha enorme interesse a mantenere lo "status quo" ...