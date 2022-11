Io sono leggenda film stasera in tv 25 novembre | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ioè ilin tv venerdì 252022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Ioin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: I am Legend USCITO IL: 11 gennaio 2008 GENERE: Fantascienza, Horror ANNO: 2007 REGIA: Francis Lawrence: Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan, Salli Richardson-Whitfield, Willow Smith, Dash Mihok, Emma Thompson, Darrell Foster DURATA: 101 Minuti Io...