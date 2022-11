Inter | la Curva Nord sulla morte di Boiocchi | 'Giornata tragica | noi dipinti come mostri'

Un comunicato per chiudere la vicenda di- Sampdoria, la gara in cui laNord fu svuotata all'intervallo come segno di rispetto per Vittorio Boiocchi, storico leader degli ultrà interisti vittima di un agguato pochi minuti prima ...AVANTI POPOLO INTERISTA!' , questo il comunicato ufficiale dellaNord dell'Il comunicato pubblicato sulla pagina Facebook degli ultrà nerazzurri: l'obiettivo è ricucire lo strappo con il resto della tifoseria ...La Curva Nord dell'Inter dice la sua versione dei fatti dopo gli avvenimenti accaduti durante il match casalingo contro la Sampdoria.