Insulti a Meloni | si muove l’Ordine | segnalata Jeanne Perego per violazione deontologica

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ha pensato bene di insultare Giorgiae, con la spocchia della radical chic classista che non si mischia con chi svolge i lavori più umili, l’ha definita “pescivendola” ma ora la giornalista, francese di Le Havre che esercita la professione in Italia lavorando come freelance per alcuni giornali stranieri, finirà davanti al Consiglio di disciplina deldei Giornalisti per aver violato, con il suo linguaggio, la deontologia professionale. Il presidente del Consiglio delnazionale dei Giornalisti, Carlo Bartoli, ha infatti deciso di deferirla al Consiglio di disciplina che, a quel punto, valutati gli atti, potrà aprire un provvedimento disciplinare contro. “I giornalisti devono rispettare innanzitutto le persone, prima ...