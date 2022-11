Insieme al maglione cozy | diventa protagonista degli outfit casual dell’autunno

Leggi su amica

(Di venerdì 25 novembre 2022) Sulla passerella autunno inverno 2022/23 Isabel Marant ha portato uncone salopette di pelle che non è passato inosservato. E non solo perché a indossarlo era la top model Bella Hadid. Quello che ha conquistato il pubblico è stato soprattutto lo scoprire un modo alternativo di sfoggiare la salopette. Questo capo nato nella seconda metà del XIX secolo come indumento di lavoro è solitamente realizzato in tela di cotone. Qua invece cambia faccia. Edi un looke chic allo stesso tempo, perfetto per la stagione fredda in corso. Bella Hadid sfila sulla passerella autunno inverno 2022/23 di Isabel Marant con un look a base die salopette di pelle. ...