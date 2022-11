Insetti | il cibo del futuro? Forse no | ecco quali sono i rischi per la salute

(Di venerdì 25 novembre 2022) Dicono sia ildelin un mondo che fra 30 anni conterà 9 miliardi di persone da sfamare. Parliamo di, fonte di proteine di altatà paragonabili a carne e pesce. Grilli, cavallette e tarme della farina già si affacciano su molte tavole. Senza contare che nel nostro Paesegià stati inaugurati ristoranti con un menu a base di scorpioni allo spiedo e tagliatelle con farina di grilli dopo il via libera dell'Ue al novel food, ovvero i cibi nuovi rispetto a quelli comunemente consumati. Tra coleotteri, api, vespe, locuste, cavallette, mosche, cicale e libellule, la scelta sarà ampia. Ma attenzione, l'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie avverte: ialimentari posessere dietro l'angolo visto cheancora ...

ROMA - Carne sintetica,a tavola, vino senza alcol e etichettatura (nutriscore) che boccia le eccellenze dell'... L'Unione europea, lamenta Coldiretti, "ha già autorizzato la vendita, come...... e la mancanza quasi totale dei controlli igienici e della qualità del. 'Nei pasti sono sempre più ricorrenti alcuni sgradevoli ingredienti:, blatte e animali di diverse specie. Ci sono ...La frase “ estinzione di massa ” fa pensare immediatamente all’arrivo di un asteroide così come quello che ha portato la fine dei dinosauri. Ma non è tutto così ovvio, un altro devastante evento di es ...Cibo artificiale, insetti, vino senza alcol e nutriscore. Secondo l'associazione, una 'galleria degli orrori' che mette a rischio il Made in Italy ...