Innocenti “Rugby ripartito | Capuozzo finalizza il lavoro della squadra”

(Di venerdì 25 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “E' stato un anno di ripartenza, lo sapevamo che non sarebbe stato semplice. Un'altalena con grandi soddisfazioni ma anche qualche delusione importante sul campo”. Lo ha dichiarato il presidenteFedeMarzio, tracciando un bilancio del 2022. “Dal punto di vista delche è quello più nascosto e meno evidente, sono soddisfatto perchè stiamo molto lavorando per il nostrodi base e le società stanno rispondendo. Fortunatamente, le Nazionali hanno dato nuovo entusiasmo e su queste ali spero ci sia una crescita ancora maggiore” ha detto in un'intervista all'Italpress il numero unoFir, ricordando l'ottimo percorso nel Mondiale femminile le recenti vittorie del XV azzurro. “Gli azzurri sono molto giovani, hanno iniziato il loro percorso ...

Due città felici e colorate per l'invasione degli appassionati del rugby - compreso un non trascurabile numero di tifosi stranieri - , pronte a rilanciare subito. I sindaci delle due città, dopo il grande successo di pubblico dei test match contro Australia e Sudafrica, hanno chiesto al presidente federale Innocenti la possibilità di ospitare altri match