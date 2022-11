Inno Usa | testo | parole e musica VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 novembre 2022) The Star-Spangled Banner (La bandiera adorna di stelle) è l’ufficiale degli Stati Uniti d’America. Il brano, composto da John Stafford Smith nel settembre 1814 e arricchito con la poesia di Francis Scott Key nel 1931, parla della bandiera a stelle e strisce che sventolava su Fort McHenry la mattina del 14 settembre 1814 dopo una notte di bombardamenti da parte degli Inglesi. Di seguito ile il. Oh, say can you see, by the dawn’s early light, What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming? Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight, O’er the ramparts we watched, were so gallantly streaming? And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air, Gave proof through the night that our flag was still there. O say, does that star-spangled banner yet wave O’er the land of the free and the ...