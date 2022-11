Inneggiano alle Br | indagata la band dei centri sociali

... che giubilano per l'installazione di un rigassificatore davantinostre coste, cheal greenwashing di un deposito di CO2 davantinostre coste per continuare a produrre e ...Mentre suonavano le note chealla "continua ed eterna Repubblica Islamica dell'Iran", il ... in conferenza stampa, aveva espresso le condoglianze della squadrafamiglie delle vittime, ...I quattro componenti della band musicale “P38-La Gang” sono indagati a Torino per istigazione a delinquere. Perquisizioni anche a Nuoro ...AGI - Primo gesto di protesta della nazionale iraniana ai mondiali in Qatar: nessuno degli 11 giocatori in campo ha cantato l'inno prima della partita di esordio contro l'Inghilterra. Si tratta di una ...