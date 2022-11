Infortunio Neymar | l’attaccante brasiliano mette apprensione a Tite | le sue condizioni

(Di venerdì 25 novembre 2022)è uscito anzitempo nella sfida contro la Serbia per una botta alla caviglia, condizione che preoccupa il Cte il Brasileè uscito anzitempo nella sfida contro la Serbia per una botta alla caviglia, condizione che preoccupa il Cte il Brasile. Dopo l’esordio nel Mondiale in Qatar della selezione verdeoro, tutti pensano alledi. Subito dopo la partita sia il Ct e sia Antony hanno parlato deldel Psg rassicurando giornalisti e supporters riguardo al fatto chesarà regolarmente in campo nel prossimo incontro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Debutto agrodolce per il Brasile al Mondiale. Dopo la vittoria per 2 - 0 contro la Serbia, la Nazionale verdeoro deve fare i conti con l'di. La caviglia destra del brasilano tiene in apprensione tutto l'ambiente. Il 10 verdeoro è uscito all'80esimo dopo un brutto intervento subito, con la sua caviglia che s'è ...Il francese 'L'Equipe' apre con l'della stella del Brasile e del PSG: 'samba triste' in seguito al problema alla caviglia accusato da. Infine, il quotidiano portoghese 'A Bola' ..."Siamo fiduciosi, Neymar giocherà ancora in Qatar ... Questo è encomiabile - ha spiegato Tite - Non ho visto che era infortunato, il suo atteggiamento mi ha tratto in inganno". Vedi anche mondiali ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...