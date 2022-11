Infortunio di Neymar | lesione al legamento della caviglia | girone già finito

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il campione del Brasile dovrebbe tornare in campo dagli ottavi di finale dopo il brutto colpo subito nella sfida contro la Serbia: salterà Svizzera e ...

Anche per il difensore stesso, accusato proprio contro la Serbia.e Danilo costretti alla fisioterapia . La situazione infermeria del Brasile: ansia per Antony .e Danilo ...Il riferimento è alle partite che mancano alla possibile conquista del titolo, con la ' Seleçao ' che dovrà però affrontare le prime due senzae Danilo , vittime entrambi di un...Per il fuoriclasse del Brasile distorsione durante la partita con la Serbia. Il medico del Brasile: "Obiettivo recuperarlo per il resto del torneo" ...Il riferimento è alle partite che mancano alla possibile conquista del titolo, con la 'Seleçao' che dovrà però affrontare le prime due senza Neymar e Danilo, vittime entrambi di un infortunio durante ...