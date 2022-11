Adnkronos

e morti sul lavoro possono essere meglio contrastati da una prevenzione partecipata che ... Per il presidente dell'Inail, Franco, 'dobbiamo procedere nel sensibilizzare, far rispettare ...e morti sul lavoro possono essere meglio contrastati da una prevenzione partecipata che ... Per il presidente dell'Inail, Franco"dobbiamo procedere nel sensibilizzare, far rispettare ... Infortuni, Bettoni (Inail): "Forum ricerca per mostrare opportunità per sicurezza e prevenzione" (Adnkronos) – A più di 60 anni dalle prime sperimentazioni condotte dall’Istituto, oggi al Gazometro Ostiense di Roma si apre il Forum della ricerca ‘Made in Inail’, in cui saranno presentati alcuni d ...Cifa e Confsal insieme con Fonarcom. Andrea Cafà, presidente del fondo interprofessionale Fonarcom e della datoriale Cifa Italia: importante che ...