Infantino ricorda Maradona | «Diego unico | tutti noi siamo grati al suo talento»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 25 novembre 2022) A due anni dalla scomparsa diArmando, il presidente della Fifa Gianniha volutore la grandezza dell’argentino. Parole ricche di stima ed affetto nei suoi confronti nonostante i tanti dissidi avuti dacon la Fifa negli anni. Queste le parole disu: «L’ho sempre detto e posso ripeterlo solo ora, più convinto che mai: quello cheha fatto per il calcio, per far innamorarenoi di questo bellissimo gioco, è. È, come lui, semplicemente immenso.merita la nostra eternatudine per questo, per averci stupito con il suo incredibilee sì, per essere stato così: ...