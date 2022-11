India | topi accusati di rubare chilogrammi di cannabis | “Dobbiamo preservarla”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 25 novembre 2022) Roma, 25 nov –dila. L’accusa infamante per i roditori viene formulata in, dove i ratti del nord sono sotto torchio per aver mangiato centinaia didi cannasi, come riporta la Cnn.ladri di: “Non hanno paura della polizia” Iladri disi trovano nel nord del Paese, ne mangiano in quantità astronomica “rubandone” gli stoccaggi sequestrati agli spacciatori e conservati nei magazzini della polizia. Il tribunale della città di Mathura, nell’Uttar Pradesh, ha dichiarato che i piccoli ratti “non hanno paura della polizia”, dopo aver scoperto che 200diconfiscata non si sarebbero potuti utilizzare ...