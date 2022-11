Globalist.it

Un collegio composto dal Presidente della, D. Y. Chandrachud e dal giudice Hima Kohli ha accettato di ascoltare Supriya Chakraborty e Abhay Dang, una coppia di uomini che convive da dieci anni: ...Shabbar Abbas è stato fermato il 16 novembre scorso dalla polizia del Punjab (). Ancora ... Come informa FanPage lo scorso 23 novembre, dopo che l ad'Assise ha dato il suo consenso, gli ... India, la Corte Suprema al governo: “Decidete sui matrimoni omosessuali” Le richieste mirano a inserire le nozze tra persone dello stesso sesso nello Special Marriage Act, la legge indiana del 1954 che prevede il matrimonio civile per le coppie che si sposano senza seguire ...La Corte Suprema dell’India ha accettato di prendere in considerazione una petizione per legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso in tutto il Paese, sfruttando la legge sul matrimonio ...