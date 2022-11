Il Foglio

Da quando sono a capo delladi Catanzaro non c'è una sola condanna per ingiusta detenzione, ... Chiusura per l'immigrazione: "Lae l'Inghilterra per un secolo e mezzo non possono ...Le informazioni sono state confermate dallaNazionale Finanziaria. Inoltre, aggiunge Le Parisien, il 21 ottobre è partita un'altra inchiesta a carico di Macron, per i reati di favoritismo e ... In Francia la procura indaga i rapporti pericolosi tra Macron e l’americana McKinsey Aperte due inchieste sul ruolo della società di consulenza McKinsey nelle campagne elettorali del 2017 e del 2022 e sui presunti favoritismi di cui avrebbe beneficiato. Fra i tre giudici istruttori c' ...Il “miracolo”, come definito dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, dell’inaugurazione della struttura che ospita gli uffici della nuova Procura di Catanzaro è ... esprimere la propria opinione.