Impennata del Covid in Italia | sei le regioni ad alto rischio | il Veneto in testa

Sky Tg24

- Lo confermano i datibollettino settimanaleministero della Salute: in aumento contagi, indice Rt, ricoveri ordinari e reinfezioni. Stabile l'occupazione delle intensive...tra i due Paesi per 'garantire l'approvvigionamento energetico' in un momento didei ...Germania per 'massimizzare il più possibile la capacità di interconnessione messa a disposizione... Birra, prezzo in aumento per impennata del 50% dei costi di produzione Lo confermano i dati del bollettino settimanale del ministero della Salute: in aumento contagi, indice Rt, ricoveri ordinari e reinfezioni. Stabile l'occupazione delle intensive ...In Puglia, nella settimana dal 14 al 20 novembre, si è registrata una impennata si casi di influenza, soprattutto tra i bambini.