IMPACT | Puntata speciale per il ringraziamento | ecco cosa è andato in onda

(Di venerdì 25 novembre 2022) Lettrici e lettori di ZonaWrestling, oggi purtroppo non uscirà il classico report del venerdì riguardante. Laodierna è stata sostituita con match del passato e qualche clip video post Over Drive. Proprio sei giorni fa si è svolto tale PPV per la prima volta e le cinture non hanno cambiato proprietario. Il torneo per l’X-Division Championship invece è stato vinto da Trey Miguel, che ha sconfitto Black Taurus in finale. Ma vediamoci è stato presentato in. Rhino sconfigge Sheikh Abdul e Alex Shelley (2008) VIDEO: Taylor Wilde, Major Players, Tom Hannifan, Eddie Edwards, Tasha Steelz e Joe Hendry ci dicono a chesono grati. PROMO: Eric Young e Cody Deaner dicono che per raggiungere il loro obiettivo, devono tornare da dove hanno iniziato. PROMO: Clip ...