(Di venerdì 25 novembre 2022) Il Presidente Vladimirha detto a una delegazione dideial fronte in Ucraina, che ha ricevuto oggi al Cremlino, di non avere rimpianti sull’avvio dell’operazione militare speciale. Ma ha precisato di condividere la loro sofferenza.ha anche chiestodeidi non credere a tutto quello che vedono in televisione o leggono su Internet. Sul conflitto, ha aggiunto, circolano molte notizie false. Le parole didei“Voglio che sappiate che sia io personalmente che l’intera leadership del Paese condividiamo questo dolore. Siamo consapevoli che nulla può sostituire la perdita di un figlio, la perdita di un figlio ...

