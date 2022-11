Il Teatro CortéSe riparte con Paese Mio Bello concerto a 4 voci con Lamagna | Spinosi | Spagnuolo e Giulivo

(Di venerdì 25 novembre 2022) Aldei Colli Aminei domenica 27 novembre in scena ila quattromio” con Gianni, Patrizia, Annae Lelloanche ildei Colli Aminei che, pronto per anticipare tutti i titoli della sua stagione teatrale 2022-2023, presenta per domenica 27 novembre alle

Tecnica della Scuola

... nonché di tutti i progetti, sempre rigorosamente a "misura di bimbo", già attivi presso l'asilo ( inglese, atelier di creatività,) o in fase di studio per il prossimo anno scolastico ( ...La visita non potrà esaminare il lavoro strettamente professionale di Liverani " peraltro in passate occasioni ci si è soffermati sui suoi fondali prospettici dipinti per ilinterno dell'... Regno Unito, penuria d’investimenti sull’istruzione: rimodulata l’offerta formativa nelle scuole. Via teatro ed arte