Il supercomputer

Operativo l'impianto che fa in un attimo le operazioni che tutti gli abitanti della terra farebbero in un anno. All'inaugurazione il presidente della Repubblica Mattarella e la ministra dell'...L'inaugurazione delLeonardo ci lancia verso la rivoluzione digitale, grazie ad una forte capacità di lavoro comune, tra istituzioni, mondo accademico e realtà economiche. Una ...Operativo l’impianto che fa in un attimo le operazioni che tutti gli abitanti della terra farebbero in un anno. All’inaugurazione il presidente della Repubblica Mattarella e la ministra dell’Universit ...È la seconda macchina più potente d’Europa Unisce calcolo e intelligenza artificiale. Potrà eseguire un calcolo da 10mila anni in 10 secondi. Il "cervellone" aiuterà la ricerca medica.