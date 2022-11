Il Senegal spegne i sogni del Qatar | 3-1 e prima vittoria africana Padroni di casa a un passo dall’eliminazione

... anzi in qualche caso si. Vedremo cosa succederà. In molti casi, il Mondiale premia chi ... Si pensava che tanto il suicidio dell'Argentina quanto quello del, con le papere di Mendy, ...La gara tra Olanda eriporta in auge quel momento visto il tifo infernale e decisamente rumoroso dei tifosi africani: "Mai tifosi senegalesi devono fare sto casino per tutte le partite che ...Ai Mondiali in Qatar, l'Olanda vince con un gol a pochi minuti dalla fine la gara con il Senegal. Il match regala poche emozioni ma i social sono pazzi dei tifosi senegalesi ...