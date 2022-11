Il Manifesto

Iniziative per i lavoratori autonomi leggi anche Manovra, voucher lavoro più ampi:al passato Sulvoucher e il rischio che così aumenti la precarietà, Calderone ha commentato: 'La ......HIT "TUKOH TAKA" Maluma protagonistaMondiali in Qatar Dopo il successo dell'ultimo album... A febbraio, dopo il secondo posto a Sanremo, la cantautrice ha pubblicato il doppio album 'al ... Il ritorno dei mostri giapponesi Senza ricevuta di ritorno. La raccomandata del direttore su un fatto del giorno. Anche Giorgia Meloni ha scoperto che così i sindaci non possono governare. E che la legge sull'abuso d'ufficio va rivis ...Intervistato da TMW il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha dichiarato: "Il nome di Luiz Henrique è un obiettivo concreto. Se Lozano dovesse andar via (il suo ingaggio è attualmente out of range) ...