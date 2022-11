Il pericolo del Pnrr non è il governo ma l' incapacità | qualche comitato e la burocrazia

Leggi su panorama

(Di venerdì 25 novembre 2022) «E' notizia di oggi è che l'alta velocità a Bari che costa 406 milioni di denaro pubblico per il momento per decisione del Tar è bloccata per carrubi e mandorli, perché lungo il percorso ci sono carrubi e mandorli, come peraltro un ponte interrotto in Sardegna da mesi, che va abbattuto e ricostruito, è bloccato per la probabile presenza di rane e di trote. Io adoro i carrubi, i mandorli, le rane e le trote. Ma bisogna trovare il modo di far convivere la tutela dell'ambiente con la presenza umana, lo sviluppo, l'innovazione e il progresso». Lo ha detto il vicepremier e Ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini in merito alla notizia dell’annullamento da parte del Tar Puglia di un’opera finanziata col: il nodo ferroviario di Bari, tratta Bari Centrale - Bari Torre a Mare. In realtà i carrubi non c’entrano niente, e a dirla tutta neanche il ...