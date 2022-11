Il Pd non ascolta | Meloni sì | Calenda pronto ad andare a Palazzo Chigi con la sua contro-manovra

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 25 novembre 2022) Nessun trasformismo. Quel tendere la mano a destra sulla legge di bilancio e a sinistra sul salario minimo, per Carlosignifica fare «le cose giuste». Perché «le cose giuste, come quelle sbagliate, non hanno colore», dice il leader del Terzo Polo a Repubblica. «Io sto con Pd e Cinque Stelle sul salario minino e vorrei migliorare la finanziaria. Non c’è contraddizione». In una fase complicata per il Paese, spiega, «noi ci siamo assunti l’onere di fare una proposta di bilancio strutturata, che poi abbiamo offerto sia alle opposizioni, sia alla maggioranza. Il Pd non ha mai risposto, mentredicendo che mi vuole incontrare ha fatto un gesto importante». La data non è ancora fissata. Ma precisa: «Noi restiamo all’opposizione, che però non sarà mai pregiudiziale. Se il governo dovesse sfaldarsi, sarebbero problemi per ...