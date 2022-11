Il Papa scrive agli ucraini | “Il vostro dolore è il mio Nella croce di Gesù oggi vedo voi”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 25 novembre 2022) Città del Vaticano – Di seguito riportiamo il testo completo della lettera scritta daFrancesco “al popolo ucraino a nove mesi dallo scoppio della guerra”: Cari fratelli e sorelle!Sulla vostra terra, da nove mesi, si è scatenata l’assurda follia della guerra. Nelcielo rimbombano senza sosta il fragore sinistro delle esplosioni e il suono inquietante delle sirene. Le vostre città sono martellate dalle bombe mentre piogge di missili provocano morte, distruzione e, fame, sete e freddo. Nelle vostre strade tanti sono dovuti fuggire, lasciando case e affetti. Accanto ai vostri grandi fiumi scorrono ogni giorno fiumi di sangue e di lacrime. Io vorrei unire le mie lacrime alle vostre e dirvi che non c’è giorno in cui non vi sia vicino e non vi porti nel mio cuore emia ...