Il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi è necessario ma migliorabile

(Di venerdì 25 novembre 2022) Non è ancora stato presentato, ma ha già provocato una rivolta. Ile il loro smaltimento verrà proposto dalla Commissione con ogni probabilità il 30 novembre. E se le disposizioni resteranno quelle della bozza visionata da Linkiesta, provocheranno una forte opposizione nel mondo industriale italiano, che ha già manifestato la sua contrarietà. Troppi rifiuti in EuropaIlparte da una problematica molto rilevante a livello, ossia l’enorme quantità di materie prime utilizzate per produrre pacchetti e confezioni dei beni che acquistiamo: circa il quaranta per cento di tutta la plastica e il cinquanta per cento di tutta la carta consumate nell’Unione europea. Il cosiddetto packaging ha prodotto 78,5 milioni di ...

parametro di riferimento per i prezzi del gas Ilaffida all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) il compito di sviluppare unparametro di ...La compagine siciliana subirà lo 0 - 20 a tavolino, in quanto da, non è riuscita a ... Oltre alStumbris, nel roster ci sono Carter, Rupil, Minore, Romeo , Guaiana, Tsetserukou, ...La proposta di nuovi standard per le emissioni di CO2 per autocarri e ... standard CO2 e un ambizioso regolamento per le infrastrutture di carburanti alternativi, che includa target per promuovere la ...«I lavori da avviare da tempo sono quelli di realizzazione di nuovi loculi in entrambi i cimiteri comunali, e le tanto attese manutenzioni straordinarie per restituire decoro e fruibilità alle aree og ...