Il Natale di Maghrete di Danimarca | sola come non mai

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 25 novembre 2022) Le famiglie reali di tutta Europa si preparano alle prossime festività di. Se il Regno Unito pensa ad un evento che possa riunire tutti i membri della famiglia (tranne Harry e Meghan) nella residenza prescelta, lo stesso non può dirsi della reginadiriportano i media del posto, infatti, le feste alla corte danese rispecchieranno tutta la divisione della famiglia. Da quando lo scorso settembre la Regina ha deciso di privare i figli del principe Joaquin del loro titolo, la faida famigliare è apparsa sotto gli occhi di tutti. Alcuni giornali hanno anche parlato di una lite tra i due fratelli, entrambi figli della Sovrana. Ad ogni modo è ufficiale che i principi non affiancheranno la madre per. AnsaIl risultato è che la reginatrascorrerà le ...