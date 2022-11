Il ministro vieta i cellulari in classe I sindacati | ' Così aumenta il lavoro'

(Di venerdì 25 novembre 2022) La proposta di Valditara divide. La Uil: la vigilanza è un aggravio di incombenze per il personale. E anche i dirigenti scolastici sono scettici: 'Gli istituti potrebbero decidere in ...

La proposta di Valditara divide. La Uil: la vigilanza è un aggravio di incombenze per il personale. E anche i dirigenti scolastici sono scettici: 'Gli istituti potrebbero decidere in ...... la proposta deldell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara farà certamente discutere,... Per questo, ogni scuola - e ogni insegnante - utilizza metodi differenti, c'è chidel tutto l'...La proposta di Valditara divide. La Uil: la vigilanza è un aggravio di incombenze per il personale. E anche i dirigenti scolastici sono scettici: "Gli istituti potrebbero decidere in autonomia" ...Il primo ministro del Perù Anibal Torres ha presentato le sue dimissioni al presidente peruviano Pedro Castillo dopo che il Congresso si è rifiutato di modificare la legge che limita le richieste di r ...