Il governo vuole togliere l’obbligo del POS per i pagamenti sotto i 30 euro

Tra i firmatari non figurano nemmeno i parlamentari del partito polacco al, Diritto e ... L'ex funzionario dell'ECR ha anche evidenziato che il PiS polacco nonassolutamente una ...... ora potranno semplicemente dire 'no' a chipagare con moneta digitale. La norma inserita in ... Un elemento, questo, che di fatto ha reso rarissime le multe fin da quando, era il 2012, il...Nel frattempo Forza Italia cerca di non flagellarsi per il peccato originario: non sapere decidere cosa c’è dopo Berlusconi ...«Diciamo - dice Sileoni - che Giorgia Meloni sa di non avere molti margini di manovra e ha scelto, visto che vuole continuare a governare per i prossimi anni, di mantenere i piedi per terra. Già ...