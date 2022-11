Il Governo Meloni fa cadere l’obbligo del Pos per i pagamenti sotto i 30 euro

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 25 novembre 2022) Roma – Non c’è solo l’incremento del tetto all’uso del contante a 5000. L’orientamento ‘pro banconote’ delsi concretizza anche in un’altra misura significativa: non sarà più obbligatorio l’uso del pos, quindi icon bancomat o carte di credito, per le transazioni inferiori a 30. Cosa cambia? Molto. Se finora tantissimi commercianti, soprattutto i piccoli esercenti, dovevano ricorrere a scuse varie, disservizi di rete o dispositivo rotto le più gettonate, ora potranno semplicemente dire ‘no’ a chi vuole pagare con moneta digitale. La norma inserita in manovra prevede che il ministero delle Imprese e del Made in Italy decida entro 180 giorni, quindi entro giugno, i criteri di esclusione, al fine di garantire la proporzionalità della sanzione e di assicurare ...