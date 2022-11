(Di venerdì 25 novembre 2022) Roma, 25 nov – Ilcontrosulla questione immigrazione. Il ministro degli Interni Gerald Darmanin hato che la Francia non adempierà aiqualora il nostro Paese dovesse perseguire una politica di “”. Le parole del ministro degli InterniArrivando al Consiglio straordinario dei ministri europei degli Interni dedicato all’immigrazione, Darmanin ha fatto subito capire gli umori e le intenzioni francesi. Infatti, il ministro ha dichiarato: «Senon prende le navi e non accetta la legge del mare e del porto più sicuro non c’è motivo che i Paesi che fanno isiano Francia e Germania, che sono quelli che ...

Il Primato Nazionale

In realtà, alla prima occasione utile, ilè tornato all'attacco dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni . "Ci dicano cosa faranno con le Ong". Parigi prepara un nuovo scontro con l'...È un Mondiale con un stranotecnico, commissariato da ct che sono romanzi ambulanti. ... Carlos Queiroz, lo Scaloni della 'Scaloneta', il 'Tata' Martino, quel vulcanodi Hervé Renard e ... Il governo francese minaccia ancora l’Italia: «Niente ricollocamenti se tiene i porti chiusi» Le altre notizie del giorno: il presidente Yoon vuole rendere la Corea del Sud il quarto esportatore di armi al mondo, a Taiwan i candidati alle elezioni locali si fanno fotografare con la verdura, la ...Il ministro degli Interni francese Darmanin avvisa l’Italia: “Se l’Italia non prende navi, non accetta la legge del mare, non ...