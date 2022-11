(Di venerdì 25 novembre 2022) AGI – La vita di Vincenzo Semeraro è cambiata da quando, nella notte tra l'1 e il 2 agosto scorso,si è uccisa a 27 anni nelveronese di Montorio, una delle 79 persone, record nero del millennio, che nel 2022 l'hanno fatta finita in cella. Quattro mesi dopo, il magistrato della Sorveglianza che da anni seguiva la ragazza nel suo percorso di recupero sta cercando di mantenere unain nome di. "Più cura per le donne recluse" “Qualcosa è cambiato, ci sto mettendo un maggiore impegno nel cercare di studiare di più i casi – racconta in un'intervista all'AGI nell'ambito della mostra ‘Disagio dentro' in corso in Tribunale a Milano -. Nella sezione femminile ci sono mediamente all'anno una quarantina di detenute rispetto ai 500 uomini, è ovvio che le maggiori ...

AGI - Agenzia Italia

Al funerale di Donatella Hodo, venne letta una lettera firmata dal('La mandai a una terza personala diffuse senza la mia autorizzazione') nella quale Semeraro parlò di 'fallimento' suo ...Non importa se ildeve assistere ha vent'anni meno e, quanto a diritto scritto o vivente, ne sa meno di lui, a Vincenzo come ai suoi compagni di fuga non gliene frega nulla, e non è ... Il giudice che si scusò per il suicidio di Donatella Hodo in carcere sta mantenendo la promessa L'inchiesta traeva origine dall'operazione "Genesi" nell'ambito della quale il magistrato era stato anche arrestato ...Nel caso di specie viene contestata in cassazione la decisione di un giudice che aveva confermato che la pacifica buona fede di Poste Italiane s.p.a., persona offesa dai reati di truffa, consentirebbe ...