Il deputato della Lega che ha accolto il figlio della cittadina ucraina uccisa dal marito | «La prima sera mi ha chiesto della madre | mi ha gelato»

(Di venerdì 25 novembre 2022) Mirco Carloni è uneletto nella circoscrizione Pesaro delle Marche. Anastasiia Alashri, lascappata dalla guerra che aveva denunciato ilviolento lavorava nel ristorante del. E dopo il suo omicidio Carloni hain casa ildi Anastasiia Adam grazie a un affido temporaneo deciso dai Servizi sociali e ratificato dal tribunale dei minori. «Era una cosa naturale date le circostanze – dice lui oggi in un’intervista al Resto del Carlino –. Era solo, lo avrebbe fatto chiunque. Ma mia moglie è stata eccezionale». Il bambino è arrivato in casa durante l’indagine: «Verso le 20 di domenica era evidente che la mamma non sarebbe tornata, anche se ...