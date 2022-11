Agenzia ANSA

Ildovrà firmare il contratto entro il 5 dicembre, e fornire due esemplari del tank entro sei mesi. Seguirà una prima fornitura di 96 blindati, per circa 900 milioni di euro, con un ...... del Ministero italiano dell'Università e della Ricerca e delCineca. Presente alla cerimonia anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quello diè un sistema di ... Il consorzio Leonardo-Iveco vince una gara milionaria in Brasile - Economia I record stabiliti da ‘Leonardo’ sono tanti, in termini sia economici, sia informatici. È il quarto supercomputer più potente al mondo ...“L’uomo rimanga sempre al centro anche dell’innovazione tecnologica, perché non perda sé stesso e perché sappia generare vita e non morte”. Questo il monito del card. Matteo Maria Zuppi, che ha partec ...