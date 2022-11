Il cardinale Becciu registrò il Papa sofferente a sua insaputa | la telefonata choc dieci giorni dopo l’intervento di Bergoglio

(Di venerdì 25 novembre 2022) È il 24 luglio 2021, ilè da poco uscito da dall’ospedale dove ha subito una complessa operazione. E ilAngelolo chiama e, adel Pontefice, registra la conversazione. Cinque minuti e trentasette secondi di dialogo, la cui trascrizione integrale – visionata dall’Adnkronos – è contenuta in un’informativa della Guardia di Finanza di Oristano, relativamente all’inchiesta che riguarda la Cooperativa Spes di Ozieri gestista dal fratello, trasmessa alla procura vaticana e ascoltata in aula durante un’udienza del processo sulla gestione dei fondi della segreteria di Stato per lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese di Sloane Avenue. La registrazione – un file generato alle 14.25.55 del 24 luglio dello scorso anno da un dispositivo geolocalizzato in piazza del ...

L'argomento della telefonata fatta dala Papa Francesco, in cui "si intendeva spingere il Papa ad affermare circostanze di una qualche utilità" per il processo che stava per iniziare,...Una telefonata 'fatta dala Sua Santità Papa Francesco', in cui 'si intendeva spingere il Papa ad affermare circostanze di una qualche utilità' per il processo che stava per iniziare. E risulta 'anche ...«Dan Brown è nulla, la realtà supera la fantasia». Si legge in una chat, nella quale il cardinale Angelo Becciu e alcuni parenti commentano notizie di stampa sull'indagine vaticana che ha portato al p ...Il porporato risulta indagato per associazione a delinquere, dopo le risultanze di indagine sulla cooperativa Spes del Tribunale di Sassari. I difensori: non sappiamo nulla ...