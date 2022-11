Il Bonus TV per il 2023 sarà rifinanziato e senza obbligo ISEE | quali novità ci sono per il prossimo anno?

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 25 novembre 2022) I fondi per ilTVstati ripresi dopo tanto tempo di timeout, ed ora cinuovamente la possibilità di farne uso. Forse l’attesa è stata dura, ma a questo punto crediamo che ne sia valsa la pena. Ma che cosa cambierà? Meglio non perderci questi dettagli più che importanti: ci potrebbero interessare più di quanto crediamo – Computermagazine.itNuovo, nuovoTV: è lo stesso? La news che affermava che i fondi per ilTV fossero terminati, purtroppo, era vera. È stata una disgrazia per tutti noi, soprattutto a poche settimane dall’ultima fase calendarizzata dello swtich-off, nonché lo spegnimento definitivo degli ultimi canali MPEG2 previsto per il20 dicembre. Ma non è tutto perduto come potremo pensare. Adolfo Urso, ...