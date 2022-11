I vocali WhatsApp anche negli stati ma almeno saranno brevi

(Di venerdì 25 novembre 2022) Inon piacciono a tutti, soprattutto nel caso siano estremamente lunghi. Eppure, gli sviluppatori del servizio di messaggistica continuano a migliorare la specifica funzione delle note audio integrandoladove prima non poteva essere utilizzata. Proprio in linea con questa strategia infatti, sappiamo che stanno che per arrivare proprio i, per tutti gli smartphone. La specifica novità era già apparsa in una beta Android ma il passo in avanti di oggi 25 novembre è un altro: l’informatore WABetaInfo ha scovato la stessa featureper iOS. Sia chi possiede un dispositivo con OS di Google sia chi ha un iPhone potrà presto utilizzare le note audio non solo nelle chat singole e di ...

HDblog

Non si tratta della prima volta che si parla di questa eventualità: già lo scorso mese di Luglio erano emerse alcune voci sulla possibilità di pubblicare notenello Stato di, ma all'......sta ora lavorando per portare la possibilità di condividere notenegli aggiornamenti di Stato, per un futuro aggiornamento dibeta per iOS! Pur portando la chat ufficiale ad ... Whatsapp, aggiornamenti di stato vocali in fase di beta testing anche su iOS Importante novità per gli aggiornamenti di Stato. Dall'ultima beta per iOS dell'applicazione arriva un'indicazione su ciò che consentirà di fare l'app.Nella beta di WhatsApp è presente una nuova funzione che consente di registrare delle note vocali come aggiornamenti di stato da condividere con i propri contatti in base alle impostazioni sulla ...