I medici non potranno sconsigliare l’uso dei vaccini

costretti a operare al buio, con l'aiuto delle torce, ospedali sotto pressione perché i ... rischiano direggere. Con l'intensificarsi degli attacchi, che l'altro giorno nella sola Kiev hanno ...... 'Dal 5 dicembre - dichiara De Simone - perché primac'erano altre professionalità disponibili, ... Con questi duedovremmo iniziare a smaltire il pregresso, accumulato anche a causa del Covid.Solo due miliardi di ristori aggiuntivi per i conti delle Asl falcidiate dal Covid. Camici bianchi pronti a scendere in piazza. "I soldi in più vadano al personale" ...Si svolgerà domani a Villa Bertelli, concessa in uso dal Comune, il 6° Ematologia Day, organizzato dal Comitato Versilia per l’Ematologia odv che offre un servizio di accoglienza nell’ambito del Day H ...