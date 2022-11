«I maxi recuperi mettono a dura prova la tenuta fisica e mentale dei giocatori»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 25 novembre 2022) Iche stanno andando in scena al Mondiale in Qatar non fanno bene ai. I campioni delle Nazionali avrebbero dovuto essere allenati per questo, invece il nuovo metodo è stato improvvisato. Lo scrive il Corriere della Sera, in un pezzo a firma di Paolo Casarin, che intervista Alberto Cei, professore di psicologia all’Università di Tor Vergata e S. Raffaele di Roma. Cei lo spiega in modo molto chiaro: isono abituati a giocare entro un certo intervallo di tempo. L’incertezza sul recupero, l’allungamento dei tempi di gioco, mette ala loro. E’ come se un corridore si allenasse a correre i 5mila metri e poi scoprisse di doverne coprire il doppio. I calciatori, insomma, ...