I bonus bollette alle imprese rischiano di restare sulla carta

(Di venerdì 25 novembre 2022) I crediti d’imposta per fronteggiare il carodi gas ed elettricità delledi finire su un binario morto per impossibilità di utilizzarli in compensazione o cederli

Proroga credito d'imposta contro il caro energia Caro energia:imprese fino al 2023 9 Novembre 2022 All'interno del pacchetto contro il caro energia c'è il credito d'imposta suledi ...A soffrire di più il carosono le piscine, dove non esistono strategie o compromessi che ... come incentivi ewellness . 'Abbiamo chiesto anche la possibilità di consentire la detrazione ...I crediti d’imposta per fronteggiare il caro bollette di gas ed elettricità delle imprese rischiano di finire su un binario morto per impossibilità di utilizzarli in compensazione o cederli ...Per le famiglie più fragili confermato e rafforzato il meccanismo che consente di ricevere il bonus sociale bollette, con un innalzamento della soglia Isee da 12.000 euro a 15.000 euro. Viene ridotta ...