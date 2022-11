Highlights Olimpia Milano-Fenerbahce 72-82 | Eurolega 2022 2023 VIDEO

(Di venerdì 25 novembre 2022)si fa rimontare per la seconda volta nelle ultime due partite e cade in casa contro la capolista72 a 82. Buon primo tempo diche va +16 per poi crollare nel secondo tempo e perdere di 10 punti. Top scorer Hayes con 22 punti. Bene Mitrou-Long dalla sponda milanese con 18 punti 4 rimbalzi e 4 assist che compensano le 7 palle perse. La squadra di Messina resta ultima in classifica con 3 vittorie e 7 sconfitte. Ilconferma la leadership con 9 vittorie e una sola sconfitta. Nella prossima giornataaffronterà Baskonia mentreospiterà il Real Madrid. SportFace.

Pesante stop per l'Milano in Eurolega. La squadra di Ettore Messina cede 51 - 80 in casa all'Anadolu Efes, campione in carica del torneo. ...Il video con glidiMilano - Anadolu Efes 51 - 80, match valido per la nona giornata dell'Eurolega 2022/2023. Secondo tempo da incubo per gli uomini di Ettore Messina, che con appena 17 punti a ...Al Forum di Assago Milano cade ancora, subendo la sesta sconfitta consecutiva in Eurolega contro la capolista Fenerbahce. Come contro l'Efes due giorni fa, il terzo periodo annulla le ambizioni della ...